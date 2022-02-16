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Замглавы администрации курортного Зеленоградска задержали в Калининградской области

Детали и причины задержания не уточняются

КАЛИНИНГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали заместителя главы администрации Зеленоградского городского округа в Калининградской области Руслана Андронова. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Чиновник задержан", - сказал источник ТАСС, не уточнив детали и причины задержания.

Официальной информацией о произошедшем и комментариями властей по факту задержания чиновника ТАСС пока не располагает.

Зеленоградск - 29 марта 1999 года был признан курортом федерального значения. Это самый близкий к Калининграду курортный город на побережье Балтийского моря, расположенный в 24 км от областного центра.

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