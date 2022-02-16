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Не менее пяти человек серьезно пострадали в результате взрыва в доме в Португалии

Пострадавшими являются сотрудники национальной республиканской гвардии и пожарные

МАДРИД, 16 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек серьезно пострадали в среду в результате пожара и последовавшего за ним взрыва в жилом доме в Португалии. Об этом сообщил телеканал SIC.

По его информации, возгорание началось в доме в населенном пункте Канаш-де-Сеньорин в округ Визеу. Пострадавшими являются сотрудники национальной республиканской гвардии и пожарные, которые пытались потушить огонь, когда произошел взрыв.

На месте инцидента работают более 70 человек. Причины пожара пока не уточняются.

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