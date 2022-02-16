Силовики задержали еще одного участника нападения на Дагестан в 1999 году

МАХАЧКАЛА, 16 февраля. /ТАСС/. Силовики задержали участника вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Главным следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году. В ходе следствия получены доказательства причастности к нападению уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева. При содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО он задержан", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в середине июля 1999 года Машаев добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

"Так, в период с 7 августа по 24 августа 1999 года, действуя в составе устойчивой вооруженной группы Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации и совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Дагестана", - отмечается на сайте.

Сообщается, что в результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, в котором принял участие фигурант, убиты 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.