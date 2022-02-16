Россияне не пострадали в результате наводнения в Бразилии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Граждане РФ не пострадали при наводнении в Петрополисе, сообщил в среду департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в Telegram-канале.

"Наводнение в Петрополисе (70 км от Рио-де-Жанейро) в результате ливней. Погибли 38 человек. Провалы на дорогах, обрушения зданий. По информации генконсульства РФ, пострадавших россиян нет", - говорится в сообщении ДСКЦ.

В ведомстве добавили, что местные власти рекомендуют воздержаться от посещения пострадавших районов.

Жертвами сильных дождей и вызванных ими паводка и оползней в Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро), по последним данным, стали 44 человека. В городе зафиксировано более 170 оползней, пострадали или уничтожены 80 жилых зданий. Власти Петрополиса, где во вторник за шесть часов выпало более месячной нормы осадков, объявили о введении режима ЧС.