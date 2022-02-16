Депутат Закускин извинился перед пожилой чеченкой

ГРОЗНЫЙ, 16 февраля. /ТАСС/. Глава совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин извинился перед 69-летней чеченкой Салимой Абдурашидовой, которая ранее заявляла, что депутат напал на нее с перцовым баллончиком и угрожал депортировать. Соответствующее видео опубликовал ГТРК "Вайнах".

"Всю ситуацию переосмыслил, действительно, не должен был так поступить. Вам счастья, здоровья, самое главное - поправляйтесь. Надеюсь, что вы меня простите за то, что связано с этим инцидентом", - сказал Закускин.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой опубликовал в Telegram-канале видеозапись, на которой пожилая жительница Чечни рассказывает о нападении в Москве депутата Закускина. Женщина на видео поясняет, что торговала рядом с мечетью, когда депутат начал предъявлять претензии и угрожать депортацией.

Позже ЧГТРК "Грозный" опубликовал запись разговора депутата Госдумы Адама Делимханова и Закускина, который состоялся по поручению руководителя республики Рамзана Кадырова. Делимханов раскритиковал поведение главы совета депутатов, а тот в свою очередь обещал извиниться перед чеченкой. В свою очередь омбудсмен Чечни Мансур Солтаев обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять меры в отношении главы совета депутатов.