В центре Москвы загорелось здание шиномонтажа

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Пожар начался в здании шиномонтажа на улице Новая Переведеновская в центре Москвы, площадь возгорания составляет 100 кв. метров. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В здании шиномонтажа по улице Новая Переведеновская, 3, начался пожар, огонь перешел на кровлю. Общая площадь возгорания составляет 100 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что горят оборудование и отделка шиномонтажа, который находится в группе зданий.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили ТАСС, что информация о пожаре поступила в 22:09. "Происходит загорание в одноэтажном здании, принадлежность устанавливается", - сказали в главке.