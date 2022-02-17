В Татарстане мать и трое детей отравились угарным газом

ТАСС, 17 февраля. Четыре человека, включая троих детей, отравились угарным газом в квартире в Татарстане, сообщили журналистам в ГУ МЧС по республике.

"В результате отравления угарным газом пострадали четыре человека. Пострадавшие - трое детей (мальчик 2012 года рождения, мальчик 2014 года рождения, мальчик 2017 года рождения) и их мать 1978 года рождения - после обследования с диагнозом "отравление угарным газом легкой степени тяжести" направлены на амбулаторное лечение, отпущены домой", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Альметьевске на улице Автомобилистов вечером в среду. Причина происшествия устанавливается.