В Бразилии более 70 человек стали жертвами паводка

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 февраля. /ТАСС/. Число жертв сильных дождей и вызванных ими оползней и паводка в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 71, восемь погибших - несовершеннолетние. Об этом в среду сообщает телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы. Ранее сообщалось о 66 погибших.

На текущий момент спасателям удалось извлечь из-под завалов 16 выживших, неизвестно, сколько еще человек могут находиться под завалами. В поисковых работах заняты 400 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры. Губернатор штата Клаудиу Кастру с вечера вторника находится в городе для координации межведомственных усилий по ликвидации последствий ЧС.

Как сообщалось ранее, экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и почти 230 мелких инцидентах; 80 жилых зданий пострадали, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города, где во вторник за шесть часов выпало 260 мм осадков (больше месячной нормы), объявили траур и ввели режим ЧС. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют новые осадки.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в настоящее время находится с визитом в Москве, сообщил в соцсетях, что распорядился оказать федеральную помощь пострадавшим от удара стихии, а также в устранении последствий непогоды, в том числе с привлечением военных. Как ожидается, Болсонару должен посетить город в пятницу сразу после возвращения из поездки в Россию и Венгрию. Свои соболезнования в связи с трагедией выразил российский лидер Владимир Путин.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях Бразилии в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении в сторону Атлантического океана. В январе 2020 года в результате удара стихии погибли 66 человек на юго-востоке страны. С начала сезона дождей в ноябре 2021 года погибли более 150 человек в штатах Баия, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

В январе 2011 года в результате оползней и паводков, вызванных сильными ливнями, в горных районах Рио-де-Жанейро погибли более 900 человек, около 100 пропали без вести, порядка 35 тыс. жителей остались без крова.