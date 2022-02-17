Административные дела возбудили из-за нарушений при перевалке угля в порту Находка

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Дела об административных правонарушениях возбуждены в связи с нарушениями природоохранного законодательства при перевалке угля в порту Находка. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Находкинская транспортная прокуратура провела проверку после публикации в соцсети о загрязнении угольной пылью бухты Находка в районе причалов Находкинской базы активного морского рыболовства. Информация подтвердилась, установлено, что компания "Аттис Энтерпрайс", производственная площадка которой находится близко от причалов базы, не обеспечила уборку своей территории, колесоотбойного бруса, причальных кранцев от остатков груза и допустила загрязнение прилегающей акватории частицами угля.

"Находкинским транспортным прокурором внесено представление руководителю стивидорной компании, в отношении ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" и его должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по части четвертой статьи 8.13 КоАП РФ ("Несоблюдение правил охраны водных объектов"). Акты реагирования находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.

В Приморье остро стоит проблема загрязнения воздуха угольной пылью, она обострилась в 2017 году. Тогда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Из-за открытой перевалки угольная пыль разносилась по окрестностям, что вызывало жалобы местных жителей. Президент РФ Владимир Путин дал поручение минимизировать выброс угольной пыли и перейти на применение современных технологий перевалки угля. Вопрос соблюдения экологических норм при погрузке угля в портах Приморья находится на контроле правительства края.