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Жертвами землетрясения у берегов Гватемалы стали три человека

Последствия землетрясения затронули более 31 тыс. жителей страны

ГАВАНА, 17 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека стали жертвами землетрясения магнитудой 6,8 у тихоокеанского побережья Гватемалы в среду. Об этом сообщает местная газета Republica со ссылкой на данные Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Conred).

По сведениям издания, все трое умерли от сердечного приступа. Последствия землетрясения затронули более 31 тыс. жителей страны. Сходы оползней на дороги, перебои с электроснабжением, повреждения и обрушения зданий были зафиксированы в департаментах Гватемала, Кетцальтенанго, Сакатепекес, Солола, Тотоникапан, Чимальтенанго и Эскуинтла.

Власти республики приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия. Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи призвал население соблюдать необходимые меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны.

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