В Кузбассе на федеральной трассе произошло массовое ДТП

КЕМЕРОВО, 17 февраля. /ТАСС/. Столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей произошло утром в четверг на федеральной трассе Р255 "Сибирь" на территории Кузбасса. В результате аварии погибли четверо человек, еще трое пострадали, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком "МАЗ" с полуприцепом. После этого легковой автомобиль отбросило на "Газель", а впоследствии на Mitsubishi Outlander, которые ехали в попутном направлении с грузовиком. В результате водитель и два пассажира ВАЗ скончались на месте происшествия. Спустя несколько минут автомобиль Daewoo Matiz совершил столкновение с "Газелью", участвовавшей в произошедшем ранее ДТП. В результате водитель Daewoo Matiz скончался, его пассажир был травмирован", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что травмы различной тяжести также получили водитель и пассажир "Газели". На месте ДТП работает следственно-оперативная группа регионального главка МВД, устанавливаются обстоятельства и причины автоаварии.