В Мурманской области загорелся жилой дом

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пожар начался в жилом доме в поселке Видяево в Мурманской области, площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Центральная, 14, поступила в 05:50. "По прибытии первых подразделений было установлено, что горит кровля жилого дома, по предварительной информации, на площади 1 000 кв. м. Эвакуированы 16 человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что информация о пострадавших не поступала. Всего к ликвидации пожара привлечено 30 человек и восемь единиц техники.