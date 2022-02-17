Уголовное дело о взятке возбудили в отношении директора транспортного МУП Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении директора муниципального предприятия "Владивостокское производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта" (ВПОПАТ) №1 Руслана Самигуллина, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора МПВ "ВПОПАТ №1" по пункты "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере"). По версии следствия, в октябре 2021 года фигурант получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в размере 200 тыс. рублей за незаконное предоставление в аренду нежилых помещений (гаражных боксов), являющихся муниципальной собственностью, без заключения договора аренды", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что подозреваемый пока не задержан. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия. На них уже отреагировал глава города Константин Шестаков.

"Я и моя команда совершенно точно работаем в рамках закона и руководствуясь такими человеческими понятиями, как честность и порядочность. Если кому-то из сотрудников мэрии такие принципы не подходят, то нам дальше не по пути. Все жалобы горожан на нечистоплотность или коррупцию чиновников рассматриваем предельно внимательно. С прокуратурой и следственным комитетом готовы сотрудничать и самостоятельно инициировать такие проверки", - приводит пресс-служба мэрии слова главы Владивостока.

"Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта - 1" было создано в 1939 году и носило название Владивостокская пассажирская автотранспортная контора. Сегодня автобусы предприятия работают на 18 городских маршрутах.