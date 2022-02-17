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СМИ: на севере Индии при падении в колодец погибли 13 женщин

Врачи борются за жизни троих пострадавших, отмечает газета The Indian Express

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 13 женщин погибли, еще трое пострадали при падении в колодец в деревне в штате Уттар-Падеш.

Как сообщает в четверг газета The Indian Express, инцидент произошел поздно вечером в среду в районе Кушинагар во время свадебной церемонии, во время которой группа ее участниц сидела на крышке колодца. От скопления людей она переломилась, и многие упали в глубокий колодец.

В результате падения на месте скончались 11 женщин, еще двое умерли в больнице. Врачи борются за жизни троих пострадавших.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал выздоровления пострадавшим в инциденте.

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