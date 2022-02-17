На Чукотке полицейского приговорили к четырем годам условно за избиение местного жителя

ТАСС, 17 февраля. Сотрудника полиции на Чукотке осудили на четыре года условно за избиение местного жителя в отделении УМВД, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и с запретом занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком два года", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в 2017 году мужчина, являясь начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отделения МВД России "Провиденское", при отсутствии каких-либо оснований дважды применял насилие в отношении жителя Провиденского городского округа.