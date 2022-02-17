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В Москве неизвестные разрисовали стену театра Станиславского, угрожая охране пистолетом

Один из них выстрелил в воздух из пистолета

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Неизвестные разрисовали стену театра имени К. С. Станиславского в Москве, а в ответ на замечание охраны один из злоумышленников выстрелил из пистолета в воздух, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление, что 13 февраля неизвестные разрисовали стену Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, а когда вышла охрана и сделала им замечание, один из них выстрелил в воздух из пистолета", - рассказал собеседник агентства.

По факту инцидента полиция начала доследственную проверку.

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