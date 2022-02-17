В Петербурге два рыбака провалились под лед

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Два рыбака ушли под лед во время ночной рыбалки на льду Финского залива в Ломоносове (Петродворцовый район Санкт-Петербурга). Одного из мужчин очевидцы смогли вытащить из воды, второй утонул, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе петербургского ГУ МЧС.

"Спасенного госпитализировали с переохлаждением, тело второго рыбака подняли со дна сотрудники поисково-спасательной службы МЧС", - сказал собеседник агентства.

Спасатели предостерегают граждан от выхода на лед, так как в Петербурге установилась продолжительная оттепель. 15 февраля синоптики назвали самым теплым днем с начала зимы в городе: температура воздуха достигла почти 4,5 градусов выше нуля. В последние дни под влиянием североатлантического циклона сохраняется облачная и ветреная погода, наблюдаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Атмосферное давление в четверг составляет 723 мм рт. ст., что стало февральским рекордом для Петербурга XXI века (ниже нормы на 36-38 единиц).