В ХМАО задержали директора муниципального предприятия по подозрению во взятке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 февраля. /ТАСС/. Директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска задержан следователями по подозрению во взятке. На сумму более чем в 1 млн рублей предприниматели обустроили участок и систему отопления в личном доме подозреваемого, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе СК РФ по округу.

"По версии следствия подозреваемый, занимая должность директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия города Ханты-Мансийск, в период с июня 2017-го по декабрь 2018 года получил от предпринимателей в качестве взятки услугу имущественного характера в виде работ по обустройству участка для индивидуального жилищного строительства и системы отопления в доме подозреваемого общей стоимостью более 1 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В СУ СК добавили, что за это подозреваемый обеспечил предпринимателям победу в конкурсе на заключение договоров с муниципальным предприятием и беспрепятственную приемку выполненных работ. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о получении взятки в особо крупном размере.

По месту жительства подозреваемого и в служебных помещениях при поддержке ОМОН проведены обыски.