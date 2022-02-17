{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Риме задержали более 60 человек по подозрению в связях с мафией

Подозреваемые контролировали территорию столичного региона, сообщает агентство ANSA

РИМ, 17 февраля. /ТАСС/. в Риме задержали более 60 человек в рамках обширной операции регионального подразделения карабинеров против мафии `Ndrangheta. Как сообщает в четверг агентство ANSA, все они подозреваются в причастности к деятельности мафии, происходящей из Калабрии.

Как считают следователи, подозреваемые контролировали территорию столичного региона, в том числе каналы наркотрафика. В агентстве уточнили, что операция еще не завершена. Ее детали и результаты представят позже.

Итальянские правоохранительные органы более 10 лет назад выяснили, что считавшаяся традиционно южной преступная организация давно ведет свою деятельность и в северных областях страны, и в странах Европы. `Ndrangheta считается самой могущественной теневой группировкой, контролирующей каналы поставки наркотиков из Южной Америки в Европу.

Теги
Италия
Суд продлил арест вице-спикеру Заксобрания Красноярского края
Сергей Натаров будет находиться под стражей до 4 апреля
Читать полностью