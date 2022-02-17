В Мурманской области потушили пожар в жилом доме

ТАСС, 17 февраля. Пожар в жилом доме в поселке Видяево в Мурманской области полностью ликвидирован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 10:41 (мск) пожар полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице Центральной, 14, поступила в 05:50 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горит кровля жилого дома, по предварительной информации, на площади 1 000 кв. м. Эвакуированы 16 человек. В 07:34 мск пожар удалось локализовать на площади 600 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало. Всего к ликвидации пожара было привлечено 30 человек и восемь единиц техники.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, здание каменное, пожар охватил четвертый, пятый этажи и крышу. На первом этаже расположен детский сад, который не пострадал. Дом частично расселен, эвакуированные люди жили там неофициально.