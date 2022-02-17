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В частном доме в Карачаево-Черкесии угарным газом отравились семь человек

Среди пострадавших три ребенка

ЧЕРКЕССК, 17 февраля./ТАСС/. Четырех взрослых и трех детей доставили в больницу после отравления угарным газом в частном доме аула Кызыл-Юрт, сообщили ТАСС в администрации Хабезского района Карачаево-Черкесии.

"Четверо взрослых после отравления поступили в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу, трое детей - в Черкесскую городскую детскую больницу", - рассказала собеседница агентства.

Причины происшествия выясняются. Хабезская межрайонная прокуратура организовала проверку. По предварительной информации, инцидент произошел утром 17 февраля из-за неисправности газового оборудования. 

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РоссияКарачаево-Черкесия
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