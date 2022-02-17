В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после попытки похищения ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 февраля. /ТАСС/. Нижегородские следователи возбудили уголовное дело после попытки похищения ребенка, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По сюжету, вышедшему в эфире региональной телекомпании, о совершении противоправных действий в отношении ребенка следователями была организована доследственная проверка. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 8 февраля на улице Карла Маркса мужчина попытался похитить девятилетнюю девочку. Ему помешал очевидец.