В ходе обысков изъяли технику из квартиры племянника политолога Соловья

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели в среду обыски не только в квартире политолога Валерия Соловья, но и у его племянника Федора, у него из квартиры изъяты техника и носители информации.

"Обыски у меня дома, а также дома у дяди действительно проводились, все верно. Конкретно из моей квартиры изъяли мой ноутбук, телефон моей девушки, все носители - флешки, диски, даже дискеты, а также книги на украинском языке", - сказал Федор Соловей в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он добавил, что не знает конкретно суть уголовного дела, в рамках которого проводились обыски, и что было указано в протоколе. "Лично я его [протокол] не видел, так как отсутствовал в квартире в момент обыска", - сказал он.

В среду политолог Валерий Соловей был допрошен следователями СК в качестве свидетеля по делу о возбуждении ненависти. Следователи взяли с него подписку о неразглашении материалов дела.

Валерий Соловей - доктор исторических наук, политолог и общественный деятель. Ранее он был заведующим кафедрой связей с общественностью МГИМО.