Суд продлил домашний арест Антону Астахову по обвинению в мошенничестве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Головинский районный суд Москвы продлил домашний арест обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере Антона Астахова до середины марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок домашнего ареста Антону Астахову, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") на срок до 18 марта", - сказали в суде.

Изначально в суд поступило ходатайство следствия об избрании Астахову меры пресечения в конце ноября 2021 года, однако суд отклонил его. Прокуратура подала апелляцию на это решение в Мосгорсуд. Вторая инстанция установила, что районный суд при отказе не учел ряд обстоятельств дела. В итоге Мосгорсуд решил отменить постановление об отказе поместить Астахова под домашний арест и передал материалы первой инстанции на новое рассмотрение. По его итогам Головинский суд назанчил обвиняемому домашний арест на срок до 18 февраля 2022 года.

По данным СМИ, следователи считают Антона Астахова причастным к хищению на несколько миллионов рублей.