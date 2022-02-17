Суд в НАО заменил условный срок на реальный отцу экс-главы ФБК Юрию Жданову

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Окружной суд Ненецкого автономного округа (НАО) заменил условный срок в виде трех лет лишения свободы на реальный Юрию Жданову - отцу бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Ивана Жданова - за мошенничество и служебный подлог. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин.

"Приговор отцу Ивана Жданова изменили. Три года условного срока заменили на три года реального", - написал адвокат в Twitter по итогам рассмотрения апелляционной жалобы стороны обвинения.

Как сообщили ТАСС в окружном суде, Юрию Жданову предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. "Приговор изменен. Назначено реальное наказание сроком на три года в колонии общего режима", - сказала представитель суда.

В декабре 2021 года Нарьян-Марским городским судом Юрий Жданов был приговорен к трем годам лишения свободы условно за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 ("Служебный подлог") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") УК РФ. Согласно материалам дела, Юрия Жданова, пока он работал чиновником, считали причастным к незаконной передаче квартиры в пользу местного депутата, что нанесло ущерб бюджету.

Свою вину он не признавал, после приговора его освободили. Затем Юрий Жданов вновь был задержан, а суд поместил его в СИЗО. Причиной ареста стало то, что приговор горсуда Нарьян-Мара не вступил в законную силу, а Жданов, находясь под подпиской о невыезде, покинул округ и уехал в Нижегородскую область.

Адвокат Воронин также сообщал, что после приговора в виде условного срока прокуратура подала жалобу и потребовала заменить его на реальное лишение свободы.