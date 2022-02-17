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В Петербурге полицейские ликвидировали два борделя

Администраторов заведений задержали, в их отношении возбуждены уголовные дела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Полиция пресекла деятельность двух притонов для занятия проституцией в Невском районе Петербурга. Администраторы обоих заведений задержаны, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По подозрению в организации противоправной деятельности задержаны администраторы притонов: 51-летняя уроженка Владивостока, ранее неоднократно судимая за незаконный оборот наркотиков, и 41-летняя уроженка Белгородской области. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что интим-салоны располагались в арендованных квартирах в доме №14 на Российском проспекте и в доме №11, корпус 2, на проспекте Большевиков.

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