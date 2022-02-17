Пожар произошел в жилом доме в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют возгорание на площади 120 кв. м в жилом доме барачного типа, который загорелся в четверг в поселке Запасное Челябинской области. Во время тушения найдено тело погибшей женщины, сообщили ТАСС в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"В Запасном произошел пожар в жилом доме барачного типа. На ликвидацию выехали как добровольная пожарная команда, так и сотрудники противопожарной службы Челябинской области, также Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар локализован на площади 120 кв. м, идет проливка конструкций", - сказали в пресс-центре.

В управлении добавили, что при тушении обнаружена погибшая женщина 1947 года рождения. Шесть жителей дома эвакуировались до прибытия пожарных.

Выехавший на место пожара Карталинский городской прокурор Сергей Чеурин предложил жителям пострадавшего дома помощь в восстановлении документов. Совместно с представителем администрации провели собрание эвакуированных жильцов, им предложено временное жилье и питание.