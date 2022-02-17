Суд продлил арест вице-спикеру Заксобрания Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Суд в Красноярске продлил арест вице-спикеру Законодательного собрания края Сергею Натарову на 1,5 месяца. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого суда.

"Сегодня, 17 февраля 2022 года, Железнодорожный районный суд города Красноярска продлил меру пресечения вице-спикеру Законодательного собрания Красноярского края Сергею Натарову, обвиняемому в совершении восьми преступлений (эпизодов) по ч. 4 ст. 160 УК РФ, на 1 месяц 15 дней - до 4 апреля 2022 года", - сообщили в суде.

Натаров был задержан 21 декабря прошлого года. 23 декабря суд арестовал его до 20 февраля, ему вменяются восемь эпизодов по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой").

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что задержание вице-спикера связано с уголовным делом его сына, экс-советника губернатора Антона Натарова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации Игарки. Он был задержан в 2019 году и позднее отправлен под домашний арест.

Сергей Натаров в 2001-2011 годах был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, в 2013-2015 годах - заместителем министра экономики и регионального развития. В 2016 году он был избран депутатом Государственной думы от ЛДПР, в сентябре 2021 года занял пост вице-спикера регионального парламента.