Почти 50 трансформаторных подстанций отключились в Краснодаре из-за аварии

КРАСНОДАР, 17 февраля. /ТАСС/. Почти 50 трансформаторных подстанций в Краснодаре были отключены из-за повреждения на линии электропередачи. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба краевого центра.

" Причина отключения - в результате повреждения на линии 6-10 кВ произошло отключение ПС "Пашковская", в результате чего отключились 47 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что электроэнергия отключена на улицах Уральская, Тихорецкая, Тюляева, Производственная, Лавочкина, Сормовская, 30-й Иркутской Дивизии, а также в Карасунском внутригородском округе. Восстановить подачу света планируется в течение четырех-пяти часов.