Верховный суд России оставил в силе приговор осужденному за госизмену Петушкову

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Верховный суд России в четверг признал законным приговор получившему 12 лет колонии за госизмену Сергею Петушкову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Кассационная жалоба на приговор в отношении Петушкова оставлена без удовлетворения, приговор суда - без изменения", - сказала собеседница агентства.

Дело в связи с наличием грифа "секретно" рассматривалось в закрытом режиме.

Ранее Московский городской суд признал Петушкова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.

Уроженец Одинцовского района Подмосковья 36-летний Сергей Петушков был арестован 25 июня 2019 года, детали уголовного дела не раскрывались, все заседания проходили в закрытом от СМИ и слушателей режиме.