В Москве в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба ранен боец ММА Дюсембаев

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Боец ММА Багдат Дюсембаев получил огнестрельное ранение в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба на юге Москвы, он госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне днем по улице Орджоникидзе, дом 10а, в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба получил огнестрельное ранение в грудь боец ММА Багдат Дюсембаев. Пострадавший госпитализирован в ГКБ имени Н. И. Пирогова", - сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что проводят проверку по факту конфликта 16 февраля между двумя мужчинами на ул. Орджоникидзе. "По предварительным данным, один из участников применил травматическое оружие. Пострадавший для оказания помощи доставлялся в медучреждение, стрелявший скрылся", - сказали в главке.

Багдат Дюсембаев является уроженцем Казахстана, его базовым видом спорта является вольная борьба. На счету спортсмена семь поединков, из которых в двух он победил, в четырех проиграл и один свел к ничьей.