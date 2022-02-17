В Коми возбудили уголовное дело по факту хищения 22 млн рублей в больнице Воркуты

СЫКТЫВКАР, 17 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Республике Коми по факту хищения 22 млн рублей средств Фонда обязательного медицинского страхования в Воркутинской инфекционной больнице. Эти деньги были необоснованно выплачены административно-управленческому персоналу в виде премий, сообщила прокуратура республики.

"В Республике Коми по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении средств Фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, установлено, что в 2020 году в Воркутинской инфекционной больнице за счет средств ФОМСа при отсутствии законных оснований производились выплаты премий общебольничному немедицинскому административно-управленческому персоналу. В результате сумма похищенных средств фонда превысила 22 млн рублей. По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата, совершенные с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере").

Как сообщило следственное управление СК РФ по Коми, предварительно установлено, что в период с 2020 по 2021 год исполняющая обязанности главного врача больницы похитила не менее 22 млн рублей, подписав незаконные приказы о премировании.