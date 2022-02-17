Суд арестовал экс-прокурора Новосибирской области и Забайкалья по делу о взятке

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу до апреля 2022 года задержанного по подозрению во взяточничестве Владимира Фалилеева, который в разные годы занимал должности прокурора Новосибирской области и Забайкальского края, сообщили ТАСС в суде в четверг.

"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 29 суток, то есть до 14 апреля 2022 года", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, Фалилеев и его бывший заместитель Андрей Турбин были задержаны в среду. По данным источника, они подозреваются в получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного торгового центра "Восток", расположенного на окраине Новосибирска, куда после закрытия крупнейшего в Сибири Гусинобродского рынка в 2015 году переместились многие продавцы. По данным источника ТАСС, представители криминальных кругов и руководство ТЦ давали взятки экс-прокурору за покровительство и уход от проверок.

Владимир Фалилеев, до этого на протяжении семи лет возглавлявший прокуратуру Забайкальского края, стал прокурором Новосибирской области в мае 2015 года. В 2018 году СМИ со ссылкой на источники сообщали о его досрочной отставке по результатам проверки Генпрокуратуры РФ, выявившей многочисленные нарушения в работе регионального надзорного ведомства.