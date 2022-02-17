Суд Москвы арестовал начальника и сотрудников отдела Ространснадзора по делу о взятке

МОСКВА, 17 февраля./ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы арестовал начальника отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора Михаила Петросяна по делу о получении взятки. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении начальника отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора Петросяна М. Г. меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта", - сказала пресс-секретарь.

Также судом арестованы другие сотрудники отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора: главные государственные инспектора отдела Курсаев и Полынский, старший государственный инспектор отдела Снегов и заместитель начальника государственного инспектора отдела Репников.

Им вменяется получение взятки группой лиц по предварительному сговору.