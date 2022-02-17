Сообщения о минировании поступили в МИФИ и лабораторию университета связи в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Научно-исследовательская лаборатория Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ в Москве "заминированы" неизвестными, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в научно-исследовательской лаборатории МТУСИ и Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

При этом из лаборатории МТУСИ проведена эвакуация. В обоих учреждениях работают кинологи с собаками.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна минирований различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.