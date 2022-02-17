В Тамбове по подозрению в убийстве замглавы управления дорог области задержали его пасынка

ТАМБОВ, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве замглавы управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика, который в минувший понедельник был зарезан в подъезде собственного дома. Им оказался пасынок убитого, сообщил ТАСС начальник управления пресс-службы УМВД по региону Алексей Жданов.

"Сотрудниками правоохранительных органов задержан гражданин 1991 года рождения, подозреваемый в убийстве Виктора Вакульчика. Он является его приемным сыном. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия, мотивы преступления устанавливаются", - сообщил Жданов.

Виктор Вакульчик был убит в подъезде собственного дома в Тамбове утром 14 февраля, когда шел на работу. По данным СК, убийца нанес ему не менее восьми ударов ножом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), расследование которого взял на контроль Центральный аппарат СК РФ.