В Екатеринбурге возбудили дело о групповом хулиганстве после избиения женщины с дочкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц, после избиения подростками женщины и ее дочки на автобусной остановке в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и задержала одного из подростков. К ситуации подключился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, он заявил, что нападения на местных жителей будут жестко пресекаться.

"Следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц"). Кроме того, уголовное дело, ранее возбужденное следствием полиции по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), передано из органов МВД и принято к производству следственным управлением по региону", - сказал Шульга, добавив, что они соединены в одно производство.

По версии следствия, вечером 11 февраля несовершеннолетний подросток с друзьями неоднократно оскорбляли местную жительницу в городском маршрутном автобусе. После этого подозреваемые, выйдя из автобуса, также неоднократно оскорбляли и применяли насилие в отношении указанной женщины и ее дочери. Кроме того, один из фигурантов причинил пострадавшей женщине вред здоровью средней тяжести.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по подозрению в избиении женщины и ее дочери полиция задержала двух молодых людей 2004 и 2005 годов рождения. "Один из них - ранее уже задерживался представителями МВД в качестве причастного к грабежу, за что и был поставлен на учет в ПДН. Подростки воспитываются в полных семьях. В настоящее время фигуранты содержатся под стражей в изоляторе временного содержания УМВД России по городу Екатеринбургу. В беседе с полицейскими они выразили готовность принести извинения потерпевшим", - уточнил Горелых, добавив, что работа по поиску соучастников продолжается.