Ущерб от лесных пожаров в 2021 году в УрФО превысил 4 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Ущерб от лесных пожаров в регионах Уральского федерального округа (УрФО) превысил в 2021 году 4 млрд рублей. Общая площадь пожаров составила 353 тыс. га, сообщили в четверг журналистам в аппарате полномочного представителя президента в округе.

Замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев в 2020 году сообщил, что ущерб от пожаров в 2020 году в УрФО превысил 3,5 млрд рублей. В 2021 году в нескольких регионах УрФО была сложная ситуация с природными пожарами. В частности, в Челябинской области огонь охватил несколько поселков, в Тюменской области были зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В Свердловской области ущерб от среднегодовых значений превышен в 1,5 раза.

"В прошлом году на землях лесного фонда в УрФО было зафиксировано 4 299 лесных пожаров на общей площади 353 тыс. гектаров. Ущерб от возгораний и затраты на тушение превысили 4 млрд рублей", - сказали в полпредстве.

В 2022 году объем субвенции из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров увеличится вдвое - с 658,4 млн рублей до 1,3 млрд рублей. Ряд мер для исправления ситуации с лесными пожарами приняло и федеральное правительство. В частности, предусмотрена обязанность арендаторов лесных участков тушить лесные пожары.

Кроме того, внесены изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, которые запрещают предоставлять субсидии производителям сельскохозяйственных товаров, допустившим нарушение требований пожарной безопасности на землях сельскохозназначения. В рамках национального проекта "Экология" за счет средств федерального бюджета закуплено более двух тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования. Обеспеченность субъектов необходимой техникой составляет 95%.

"При подготовке к пожароопасному сезону нужно сосредоточиться на межведомственном взаимодействии профильных ведомств и органов власти. Система обнаружения пожаров должна работать максимально эффективно, нужно стремиться к ликвидации обнаруженного возгорания в течение первых суток", - приводит аппарат слова полпреда Владимира Якушева.