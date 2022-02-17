Суд арестовал жителя Курганской области по подозрению в сексуальном насилии над падчерицей

ТАСС, 17 февраля. Житель Курганской области арестован по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к 11-летней дочери своей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По ходатайству следователя под стражу взят мужчина, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка. <…> По данным следствия, [в ночь] с 13 на 14 февраля текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней дочери своей супруги. О произошедшем девочка на следующий день рассказала своей тете, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28-летнему мужчине, жителю одного из сел Щучанского района, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").