В аэропорту Риги пассажиров эвакуировали из-за задымления в самолете

РИГА, 17 февраля. /ТАСС/. Пассажиров самолета в Рижском аэропорту эвакуировали из-за задымления. Об этом сообщает в четверг агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу Латвии.

Информация о том, что в одном из самолетов, который приземлился в аэропорту, заметили небольшое задымление, поступила в ГПСС около 13:00 (14:00 мск). В результате из самолета эвакуировали 18 человек.

Опасности на месте происшествия нет, помощь ГПСС больше не требуется, отмечает служба.

Как отметила представитель Рижского аэропорта Илзе Сална, в воздушной гавани объявили стандартную процедуру, чтобы в режиме повышенной готовности встретить летевший из Вильнюса в Хельсинки самолет авиакомпании Finnair.