Экс-директора самарской компании объявили в розыск по обвинению в мошенничестве

САМАРА, 17 февраля. /ТАСС/. Обвинение в крупном мошенничестве предъявлено бывшему директору самарской компании "Благоустройство" заочно, так как он объявлен в розыск, передает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее мэрия Самары сообщала, что свою должность покинул директор МП "Благоустройство", так как по уборке снега остается много замечаний. "Многое было оговорено, проблемы озвучены, но организации работ нет. Ситуация на ключевых улицах для двух районов - Аэродромной и Гагарина - существенно не изменилась, несмотря на наши замечания. Там ходит общественный транспорт, много соцобъектов. Поэтому выводы сделаны, кадровые решения приняты", - отметила глава Самары Елена Лапушкина.

"Органами следствия вынесено постановление о привлечении директора МП г. о. Самара "Благоустройство" (ныне уволенного) в качестве обвиняемого, которому вменяется совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), с причинением ущерба более 20 млн рублей. Обвинение предъявлено заочно в связи с тем, что 17 февраля он объявлен в розыск", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") были возбуждены в результате проверок со стороны прокуратуры исполнения законодательства при сборе, вывозе, утилизации снега зимой 2021 года. Отмечается, что в прошлом году бюджет города предусматривал значительные средства на указанные цели, однако подрядчик постоянно срывал сроки выполнения работ, предоставлял отчеты о состоянии дорог нормативного состояния. На эти нарушения неоднократно указывалось мерами прокурорского реагирования, с подрядчиков взыскивались многотысячные штрафы.

После возбуждения уголовных дел прокуратура города установила ежедневный контроль за их расследованием, выясняются обстоятельства расхождений между принятыми работами и реально выполненными по многомиллионным контрактам, подчеркнули в надзорном ведомстве. Ход расследования уголовного дела находится на постоянном контроле прокурора города Артема Ярыгина, продолжается работа по установлению всех фигурантов по делу.