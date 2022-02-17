Председатель союза десантников Урала стал фигурантом еще одного дела о взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Арестованный по обвинению в посредничестве во взятке председатель союза десантников Уральского федерального округа Евгений Тетерин стал фигурантом еще одного уголовного дела о взятке. Ему также вменяется посредничество, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено еще одно уголовное дело. Как и в том деле, по которому Тетерин находится под арестом, взяткодателями выступили [директор ООО "Уралщебень"] Вячеслав Иванов и Ибад Гурбанов, на этот раз они обратились к Тетерину, чтобы замять коррупционное дело, одним из фигурантов которого был Иванов. Тетерин обратился к своему знакомому Сергею Горохову, и тот выставил ценник - 3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, взятка предназначалась неустановленным сотрудникам региональных УФСБ и следственного управления. "Часть средств - 1,7 млн рублей - была передана. Это особо крупный размер", - уточнил он, добавив, что Тетерину и Горохову вменяется посредничество во взятке в особо крупном размере, а Иванову с Гурбановым - дача взятки в особо крупном размере.

Председатель союза десантников Урала Евгений Тетерин был арестован 18 ноября 2021 года, также по статье о посредничестве во взятке. По данным источника ТАСС, директор ООО "Уралщебень", чья компания нанесла ущерб природе на 400 млн рублей, передал взятку, предназначавшуюся надзорному органу, посреднику Гурбанову, от которого деньги попали к председателю Союза десантников по УрФО. Иванов и Гурбанов заключили досудебное соглашение, они находятся под домашним арестом.