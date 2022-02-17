На Кубани на двух пластических хирургов возбудили дело после неудачной операции

КРАСНОДАР, 17 февраля. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении двух пластических хирургов после проведения операции пациентке, в результате которой у нее возникли проблемы с лицом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ в четверг.

"В отношении двух врачей-хирургов возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в оказании 43-летней жительнице города Сочи платной медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья, в одной из клиник краевого центра (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Согласно данным проведенного исследования, в результате операции у пациентки впоследствии образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица", - говорится в сообщении СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Степень тяжести причиненного здоровью пациентки вреда будет определена по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в четверг в соцсетях была опубликована видеозапись с женщиной, у нее не закрываются глаза и практически отсутствует мимика.

По данным следствия, 3 декабря 2020 года жительница Сочи обратилась в частную медклинику Краснодара для платной операции по блефаропластике верхних и нижних век, подтяжке мягких тканей средней трети лица и удалению комков Биша. В тот же день пластическими хирургами женщине была проведена операция и 4 декабря 2020 года она была выписана из медицинского учреждения.