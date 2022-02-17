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В Петербурге таможенники пресекли нелегальную торговлю шубами на 26 млн рублей

В ходе проверки в ТЦ на севере города сотрудники таможни изъяли 1,5 тыс. меховых изделий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Санкт-Петербургской таможни в ходе проверки в ТЦ на севере города изъяли 1,5 тыс. меховых изделий, которые нелегально реализовывались без обязательной маркировки. Общая стоимость мехов составила более 26 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе таможни.

"В результате проверки в двух магазинах было выявлено 1,5 тыс. предметов верхней одежды без нанесения обязательной маркировки, среди которых 1,3 тыс. курток, пальто и дубленок с меховыми вставками и 184 шубы из натурального меха общей стоимостью более 26 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

По результатам проверки вся немаркированная продукция изъята должностными лицами Роспотребнадзора.

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