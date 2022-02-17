Обвиняемый в коррупции экс-мэр Кирова в последнем слове в суде не признал вину

КИРОВ, 17 февраля. /ТАСС/. Бывший мэр Кирова Владимир Быков, обвиняемый в мошенничестве с землей в парке Победы, получении взяток и растрате бюджетных средств, в последнем слове в ходе судебных прений в суде не признал вину. Об этом в четверг сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Быков вину не признал в последнем слове", - сказала собеседница агентства.

Гособвинение попросило назначить экс-мэру наказание в виде 12 лет лишения свободы и штрафа в размере 30 млн рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на срок семь лет.

Быков был задержан 29 ноября 2019 года, 30 ноября суд заключил его под домашний арест. По версии следствия, в период с 2010 по 2018 год Быков через посредника получил взятки на сумму более 9 млн рублей за незаконное бездействие при организации поставок топлива в акционерное общество АТП, а также за обеспечение заключения с ООО "Удобный маршрут" договоров предоставления прав на программное обеспечение и поставку оборудования. Кроме того, следователи полагают, что Быков содействовал хищению у АО АТП более 22 млн рублей, совершенному путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в предпринимательской сфере.

Кроме того, в сговоре с учредителем ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" Быков, по версии следствия, совершил мошенничество при приобретении обществом права на земельный участок в Кирове, который впоследствии был реализован по рыночной цене, более чем в 400 раз превышающей размер оплаты, фактически произведенной заводом в бюджет города, чем причинили муниципальному образованию ущерб на сумму не менее 165 млн рублей.

Подсудимому инкриминируется также растрата денег, вверенных руководителям ООО "Электронный проездной" и МБУ ЦДС на сумму не менее 34 млн рублей, путем заключения договоров на поставку товаров, производство работ и оказание услуг с подконтрольными фирмами по завышенным ценам в ходе организации модернизации системы диспетчерского управления и контроля за работой городского транспорта общего пользования и оплаты проезда.