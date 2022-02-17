Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Татарском районе Новосибирской области. Еще двое были госпитализированы с травмами, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по региону.

"Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Nissan Vanette, двигался по автодороге К-20 Татарск - Усть-Тарка со стороны села Усть-Тарка в сторону Татарска и на 26-м км совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Logan под управлением водителя - женщины 1987 года рождения, которая двигалась во встречном направлении", - говорится в сообщении.

В результате ДТП на месте погиб водитель автомобиля Renault Logan, его пассажиры умерли спустя несколько часов в лечебном учреждении, среди них мальчик 2015 года рождения. "Также с различными травмами госпитализированы пассажирка 1958 года рождения автомобиля Renault Logan и водитель автомобиля Nissan Vanette", - добавили в пресс-службе.