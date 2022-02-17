Главу МФЦ Коми арестовали по обвинению в присвоении почти 1,7 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 17 февраля. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд заключил под стражу руководителя госучреждения Республики Коми "Многофункциональный центр" Наталью Жегунову, обвиняемую в присвоении 1 млн 667 тыс. рублей под видом премиальных выплат, сообщила пресс-служба суда.

"Судом удовлетворено ходатайство заместителя начальника следственного отделения УФСБ России по Республике Коми об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя "МФЦ" Жегуновой Н. В., обвиняемой в том, что она, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений безвозмездно изъяла и обратила в свою пользу путем присвоения вверенные ей денежные средства "МФЦ" в общей сумме 1 млн 667 тыс. рублей, то есть в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Жегунова заключена под стражу сроком на два месяца, то есть по 15 апреля. По версии следствия, руководитель в декабре 2020 года, используя свое служебное положение, присвоила денежные средства МФЦ в крупном размере, выделенные подчиненным работникам учреждения, под видом премиальных выплат.

В Сыктывкарском городском суде на данный момент также находится на рассмотрении уголовное дело в отношении предыдущего руководителя МФЦ Натальи Райтенбах. По данным республиканской прокуратуры, она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Второй фигурант дела, предприниматель, знакомый Райтенбах обвиняется в особо крупном мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, с 2014 по 2017 год предприниматель при проведении ремонта в помещении 17 центров МФЦ по региону не выполнил ряд работ по договору. Несмотря на это, Райтенбах подписала отчетные документы, зная, что сведения о выполнении ряда работ и использовании стройматериалов ложные. Следствие оценило объем необоснованно полученных средств в 13 млн рублей. Фигуранты частично признали вину.