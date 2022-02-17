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Пять работников коммунальной службы Химок пострадали в ДТП с тремя автомобилями

Движение транспорта осуществляется по одной полосе из трех

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пять работников коммунальной службы подмосковных Химок пострадали при столкновении их "Газели" с двумя легковыми автомобилями на Международном шоссе. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Авария произошла на 1-м километре Международного шоссе. "По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем "Газель", в котором находились работники коммунальной службы Московской области (Химки)", - сообщает ГАИ.

От удара "Газель" опрокинулась, после чего на нее совершил наезд автомобиль Nissan. "Предварительно [установлено, что] в аварии ранения получили пять человек - все пассажиры "Газели", - сообщили в Госавтоинспекции.

Остальных участников аварии осматривают медики. Движение транспорта осуществляется по одной полосе из трех.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего и обеспечивают безопасность на месте происшествия.

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