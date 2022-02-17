В Петербурге обрушился фасад здания бывшего завода "Красный треугольник"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Обрушение фасада произошло в здании бывшего завода "Красный треугольник" в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

"Обрушение фасада произошло в бывшем здании завода "Красный треугольник" на площади 150 кв. м на тротуар и деревья. Пострадала женщина от падения дерева, извлечена, находится в сознании, передана бригаде СМП для осмотра. Также пострадали два автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.

На городской станции скорой помощи ТАСС уточнили, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести, в настоящее время ее везут в стационар.

Как сообщили в городском учреждении "Организатор перевозок", из-за обрушения здания на Обводном канале временно изменены трассы автобусных маршрутов № 65, 67, 71.

Прокуратура Петербурга организовала проверку после обрушения здания

"Прокуратура Адмиралтейского района проверит соблюдение законодательства об использовании государственного имущества и об охране объектов культурного наследия в деятельности ответственных должностных лиц", - сказано в сообщении.

Промышленный комплекс "Красного треугольника" находится на Обводном канале, в исторической заводской зоне Петербурга. В общей сложности он насчитывает около 150 корпусов, признанных частью выявленного объекта культурного наследия. Сам завод был основан в 1860 году и стал первой в России фабрикой по производству резины. До своего банкротства в 2002 году "Красный треугольник" производил широкий спектр резиновой продукции, от автомобильных шин до советских кед. В настоящее время территория завода принадлежит ЗАО "Музей" и ООО ПСГ-СПБ "Красный треугольник". В отдельных корпусах промзоны работают несколько обувных фирм, офисы, мастерские, спортивные центры, фото- и музыкальные студии.

В заброшенных производственных цехах периодически происходят инциденты. В частности, в ноябре прошлого года обрушилась крыша одного из корпусов. Ранее в феврале 2020 года и в апреле 2019-го на "Красном треугольнике" произошли два пожара.