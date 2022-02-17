В России в 2021 году задержали более 600 граждан Таджикистана из-за наркотиков

ДУШАНБЕ, 17 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали в 2021 году в России более 600 граждан Таджикистана, совершивших наркопреступления. Об этом в четверг, отвечая на вопрос ТАСС в ходе пресс-конференции, сообщил директор Агентства по контролю за наркотиками (АКН) при президенте Таджикистана Хабибулло Вохидзода.

"В 2021 году 637 граждан Таджикистана задержаны за рубежом за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, из них 630 человек задержаны в России, остальные семь - в Узбекистане, Казахстане и Киргизии", - сообщил он, уточнив, что у задержанных было изъято 453 кг наркотических средств.

Вохидзода сообщил, что в 2021 году в Таджикистане были задержаны восемь граждан Афганистана и два гражданина Узбекистана, у которых было изъято 829 кг наркотических средств.

По данным АКН, в 2021 году в стране правоохранительными органами и силовыми структурам из незаконного оборота было изъято более 4 тонн наркотических средств, что в сравнении с 2020 году больше на 68,4%. Такой рост наркотрафика директор агентства связал с усложнившейся ситуацией на афганской границе после прихода к власти в Афганистане в прошлом году движения "Талибан" (запрещено в РФ). Отмечается, что в 2021 году объемы изъятого героина и гашиша по сравнению с 2020 годом увеличились более, чем в два раза.